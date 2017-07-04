Марков ведет переговоры с "Филадельфией"

Защитник Андрей Марков может продолжить свою карьеру в "Филадельфии", сообщает журналист TSN Тони Маринаро. В данный момент россиянин является неограниченно свободным агентом. Его контракт с "Канадиенс" истек в этом году, и клуб не смог удовлетворить финансовые требования хоккеиста.
Ранее сообщалось, что Марков хочет двухлетний контракт на сумму 12 миллионов долларов. Предыдущий сезон был для игрока 16-м в составе "Монреаля"
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в запросах Маркова сплошной сумбур, неделю назад в переговорах с Монреалем была инфа о 7 лямах за 2 сезона, через 3 дня появилась цифра 12, где правда судя по всему никто не знает, Еронко 1 числа в онлайне это косвенно подтвердил ...
08:52
Якут Хан
Нее, он стоии этих денег. Вот прайса подписывали накуренными)))) при чем в хлам))))))
06:26
ПанОптикум
9,5 ляма за 2 года - думаю, надо поумерить амбиции и на что-то подобное соглашаться.
06:22
Якут Хан
Французы окончательно сдохнут без Рады, а теперь еще и без Маркова))))))) пиндосия, однако))))
06:22
spetrov
39 лет и 12 миллионов на 2 года для защитника?
05:54