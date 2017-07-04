Марков ведет переговоры с "Филадельфией"

Защитник Андрей Марков может продолжить свою карьеру в "Филадельфии", сообщает журналист TSN Тони Маринаро. В данный момент россиянин является неограниченно свободным агентом. Его контракт с "Канадиенс" истек в этом году, и клуб не смог удовлетворить финансовые требования хоккеиста.

Ранее сообщалось, что Марков хочет двухлетний контракт на сумму 12 миллионов долларов. Предыдущий сезон был для игрока 16-м в составе "Монреаля"