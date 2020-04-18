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Марков мечтал завершить карьеру в «Монреале»

06:58
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Агент российского защитника Андрея Маркова Андрей Исаков рассказал, что у хоккеиста была мечта завершить карьеру в «Монреале», за который он играл 16 сезонов. Однако летом 2017 года хоккеисту пришлось вернуться в Россию.

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— Он мечтал завершить карьеру в «Монреале», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Исакова. — Очень этого хотел, но ничего не смог с этим поделать. Генеральный менеджер предложил ему однолетний контракт (в 2017 году), а Андрей хотел двухлетний. После этого мы с ним обсуждали возможность возвращения в «Монреаль», но из этого ничего не получилось. Это плохо, потому что он хотел сыграть тысячу матчей за «Канадиенс».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/markov-longtime-mtl-defenseman-retires/c-316646912

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