Марков мечтал завершить карьеру в «Монреале»

Агент российского защитника Андрея Маркова Андрей Исаков рассказал, что у хоккеиста была мечта завершить карьеру в «Монреале», за который он играл 16 сезонов. Однако летом 2017 года хоккеисту пришлось вернуться в Россию.

— Он мечтал завершить карьеру в «Монреале», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Исакова. — Очень этого хотел, но ничего не смог с этим поделать. Генеральный менеджер предложил ему однолетний контракт (в 2017 году), а Андрей хотел двухлетний. После этого мы с ним обсуждали возможность возвращения в «Монреаль», но из этого ничего не получилось. Это плохо, потому что он хотел сыграть тысячу матчей за «Канадиенс».