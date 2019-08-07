Марков хочет вернуться в "Монреаль" и достичь рубежа в 1000 игр в НХЛ

40-летний российский защитник, свободный агент Андрей Марков может продолжить карьеру в НХЛ, утверждает Montreal Gazette. По информации СМИ, хоккеист хочет подписать однолетний контракт с "Монреалем", чтобы закончить свою профессиональную карьеру и достичь рубежа в 1000 игр в НХЛ.

Марков выступал за "Канадиенс" с 2000 по 2017 год и провел за команду 990 матчей.

В прошлом сезоне Марков выступал за "Ак Барс", принял участие в 53 играх и набрал 14 (2+12) очков.

В 2008 году защитник становился чемпионом мира в составе сборной России.