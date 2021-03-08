Нападающий «Вегаса» Марк Стоун был признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

Форвард забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач в четырех матчах.

Второй звездой недели назван вратарь «Ванкувера» Татчер Демко. Американский голкипер отразил 96,9% бросков при коэффициенте надежности 1,00. Он помог команде победить в трех играх недели.

Третьей звездой стал чешский форвард «Каролины» Мартин Нечас, который в четырех встречах записал в актив 7 (2+5) очков.