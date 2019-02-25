Марк Стоун переехал в "Вегас" и подпишет 76-миллионный контракт

"Оттава" отправила нападающего Марка Стоуна в "Вегас". Компенсацией стали два шведа Оскар Линдберг и Эрик Браннстрем, а также выбор во 2-м раунде драфта 2020 года, сообщает аналитик TSN Боб Маккензи.

Как заявил инсайдер TSN Даррен Дрегер, после 1 марта обмена 26-летний форвард, контракт которого истекает летом, подпишет новое 8-летнее соглашение на сумму 76 миллионов долларов. Сам игрок подтвердил факт продления с новым клубом в эфире одного из канадских телеканалов.

Стоун был выбран "Сенаторс" в 6-м раунде драфта-2010. За 366 матчей за команду из канадской столицы набрал 311 (123+188) очков.

27-летний Линдберг перебрался в "Найтс" на драфте расширения из "Рейнджерс". В 98 играх в его активе 23 (13+10) очков. Броннстрема "Вегас" выбрал в первом раунде драфта-2017. В этом сезоне он провел 41 матч за "Чикаго Вулфс" в АХЛ и набрал 28 (7+21) очков.

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