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Марк Стаал готов отказаться от запрета на обмен ради перехода в клуб из зоны плей-офф

18:27
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Защитник «Детройта» Марк Стаал готов снять запрет на обмен. Он хочет попасть в клуб, который будет выступать в плей-офф, сообщает TFP.

В нынешнем регулярном чемпионате 34-летний игрок обороны провел 30 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-2». Его контракт с зарплатой в 5,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона.

Также «Детройт» будет рассматривать варианты обмена нападающих Сэма Ганье, Люка Гленденинга, Бобби Райана и голкипера Джонатана Бернье.

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