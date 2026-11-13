Шайфли сравнялся с Хаверчуком по очкам в истории «Виннипега»

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли сравнялся с Дэйлом Хаверчуком на первом месте в истории клуба по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. В гостевом матче с «Далласом» (8:3) канадец забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Теперь в его активе 929 (378+551) очков в 981 матче.

Историческое равенство было установлено на первой минуте третьего периода матча «Джетс» со «Старз», когда Шайфли поучаствовал в голе Кайла Коннора. Эта передача стала для форварда 929-м очком и позволила догнать Хаверчука. Ранее во втором периоде Шайфли дважды отличился сам: сначала сравнял счет 2:2, а затем впервые вывел гостей вперед — 4:3.

В сентябре 2026 года НХЛ объединила в одном историческом списке статистику первоначального «Виннипега» (1979-1996), «Атланты Трэшерз» (1999-2011) и команды, выступающей в Манитобе с 2011 года. Поэтому Шайфли вновь пришлось догонять лидера — до пересмотра статистики он уже возглавлял клубный список своей эпохи.

Хаверчук набрал 929 очков за «Джетс», забросив 379 шайб и сделав 550 передач. Шайфли уступает ему по голам всего одну шайбу.

«Виннипег» в матче с «Далласом» отыгрался со счета 0:2, забросил пять шайб во втором периоде и одержал пятую победу подряд.