Марк Савар вошел в тренерский штаб «Торонто»

Канадский специалист Марк Савар вошел в тренерский штаб «Торонто», сообщается на официальном сайте НХЛ.

46-летний канадец станет помощником главного тренера Крейга Берубе. В минувшем сезоне Савар работал помощником главного тренера «Калгари».

«Торонто» в сезоне-2023/24 занял пятое место в Восточной конференции НХЛ. В плей-офф «Мэйпл Ливз» уступили «Бостону» в первом раунде.