Марк Рекки вошел в тренерский штаб «Коламбуса»
«Коламбус» включил Марка Рекки в штаб главного тренера Паскаля Винсента в качестве ассистента, сообщает пресс-служба клуба.
Бывший канадский хоккеист провел 10 сезонов в командах «Даллас», «Питтсбург» и «Нью-Джерси», в том числе в 2017-22 годах в качестве ассистента тренера «Пингвинз» и «Девилз».
«Рекки проработал в НХЛ более трех десятилетий и привнесет в наш коллектив невероятное количество опыта, — цитирует Винсента сайт клуба. — Он является игроком Зала славы, выигравшим три Кубка Стэнли, что в сочетании с его тренерским опытом сделает его отличным помощником для наших игроков. Мы очень рады его приезду в Коламбус».
55-летний Рекки за профессиональную карьеру набрал 1533 (577+956) очка в НХЛ. В настоящее время он занимает восьмое место в списке лучших игроков лиги, 13-е место по набранным очкам и 15-е место по передачам. В 2017 году Рекки был введен в Зал хоккейной славы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -