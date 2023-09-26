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Сегодня, 07:37

Марк Рекки вошел в тренерский штаб «Коламбуса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Коламбус» включил Марка Рекки в штаб главного тренера Паскаля Винсента в качестве ассистента, сообщает пресс-служба клуба.

Бывший канадский хоккеист провел 10 сезонов в командах «Даллас», «Питтсбург» и «Нью-Джерси», в том числе в 2017-22 годах в качестве ассистента тренера «Пингвинз» и «Девилз».

«Рекки проработал в НХЛ более трех десятилетий и привнесет в наш коллектив невероятное количество опыта, — цитирует Винсента сайт клуба. — Он является игроком Зала славы, выигравшим три Кубка Стэнли, что в сочетании с его тренерским опытом сделает его отличным помощником для наших игроков. Мы очень рады его приезду в Коламбус».

55-летний Рекки за профессиональную карьеру набрал 1533 (577+956) очка в НХЛ. В настоящее время он занимает восьмое место в списке лучших игроков лиги, 13-е место по набранным очкам и 15-е место по передачам. В 2017 году Рекки был введен в Зал хоккейной славы.

Источник: ХК «Коламбус»
Марк Рекки
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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