Марк Хоу: «Всякий раз, когда я вижу Овечкина, на ум приходит слово «вау»
Член зала хоккейной славы НХЛ, директор профессионального скаутинга «Детройта» Марк Хоу высоко оценил игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. По словам сына Горди Хоу, российский форвард способен забросить 800 шайб в НХЛ.
— Всякий раз, когда я говорю об Алексе, и когда вижу его игру, на ум приходит слово «вау», — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Хоу. — Я сам играл много лет, наблюдал за многими игроками. И в каждом его матче, который я смотрю, обычно бывает несколько моментов, когда он бросает, а я говорю: «Вау». Или благодарю бога, что мне не приходилось стоять на пути таких бросков или блокировать их. Из тех хоккеистов, которых я видел, лучшими голеадорами были он и Бретт Халл.
— Ваш отец Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894) — единственные игроки, забившие по 800 голов. Как вы считаете, сможет ли к ним присоединиться Овечкин?
— Учитывая его способности, умение наносить броски, мощь и силу, нет никаких сомнений, что он на это способен. Он также играет в очень хорошей команде. Он сам по себе является крутым снайпером, но ему также повезло иметь рядом прекрасных плеймейкеров (центрфорвардов Никласа Бэкстрема и Евгения Кузнецова). Эти факторы взаимосвязаны — одно не работает без другого. Эти ребята планируют и дальше играть хорошо, так что я не вижу причин, почему Овечкин не доберется до 800 голов...
Если вы посмотрите на Уэйна Гретцки, то он в каждой смене на протяжении всей карьеры был нацелен на гол. Вне зависимости от того, сколько денег он получал, он просто любил соревноваться, сражаться, побеждать и забивать. Это было его движущей силой. Что касается моего отца, то основным мотивом была страсть к игре, а не голы. Он просто очень любил хоккей. Когда ему было 52 года, и в «Хартфорде» хотели, чтобы он завершил карьеру, он по-прежнему хотел играть. Он тогда был крайне разочарован. В свой последний сезон он играл в четвертом звене, почти не получал времени в большинстве, но все равно набрал 41 (15+26) очко. Он жаждал играть. В нем по-прежнему горел огонь. Если Алексу удастся поддерживать в себе эти огонь и страсть и оставаться в форме, какая сейчас требуется игрокам, нет никаких причин считать, что он не забьет 800 голов.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/five-questions-with-mark-howe/c-316677728