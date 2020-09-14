Марк Джиордано выиграл приз имени Мессье

Защитник «Калгари» Марк Джиордано по итогам сезона-2019/20 в НХЛ? стал обладателем награды за лидерские качества. Приз Марка Мессье вручается игроку, который лучше остальных проявил лидерские качества на льду и за его пределами, а также принимал активное участие в общественной жизни.

— Это большая честь для меня и моей семьи, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Джиордано. — Особенно с учетом того, что ранее приз Марка Мессье выигрывал Игинла, который в момент моего появления в НХЛ был капитаном команды и моим лидером. Ведь я научился у него очень многому на льду, но еще важнее — вне льда. Тому, как он обращался с людьми и вел себя в обществе.

Церемония наград НХЛ должна была пройти 18 июня в Лас-Вегасе. 25 марта было объявлено о ее переносе из-за пандемии коронавируса.