Марк Джиордано: «Остановить Овечкина невозможно»

Защитник «Калгари» Марк Джиордано признался, что его восхищает умение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина стабильно забивать много голов на протяжении всей карьеры.

— Он может забить из любой точки, — приводит слова Джиордано NBC. — Так что нужно постоянно следить за ним. Я впечатлен всей его карьерой, наблюдая за ним все эти годы. Можно было предположить, что команды найдут способ, как остановить его, но это невозможно.