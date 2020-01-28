НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Марк Джиордано: «Остановить Овечкина невозможно»

16:00
Теги:

Защитник «Калгари» Марк Джиордано признался, что его восхищает умение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина стабильно забивать много голов на протяжении всей карьеры.

 — Он может забить из любой точки, — приводит слова Джиордано NBC. — Так что нужно постоянно следить за ним. Я впечатлен всей его карьерой, наблюдая за ним все эти годы. Можно было предположить, что команды найдут способ, как остановить его, но это невозможно.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир