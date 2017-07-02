Марк Бержевен: "Радулов? Если вы хотите лояльности, то купите собаку"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен во время пресс-конференции ответил на вопрос, ждет ли он лояльности от нападающего Александра Радулова, которого подписали в прошлом году. Напомним, что контракт россиянина истек, и он вышел на рынок свободных агентов. Бержевен ранее сообщал, что хоккеист отказался от предложения клуба.

– Радулов? Если вы хотите лояльности, то купите собаку, – цитирует журналист Арпон Басу слова Бержевена.

Радулов в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, и набрал 61 (20+41) очко.

Марк Бержевен: "Радулов и Марков отказались от предложений "Монреаля" //

Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ