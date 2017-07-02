22:49 2 июля | Хоккей — НХЛ

Марк Бержевен: "Радулов? Если вы хотите лояльности, то купите собаку"

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Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен во время пресс-конференции ответил на вопрос, ждет ли он лояльности от нападающего Александра Радулова, которого подписали в прошлом году. Напомним, что контракт россиянина истек, и он вышел на рынок свободных агентов. Бержевен ранее сообщал, что хоккеист отказался от предложения клуба.

– Радулов? Если вы хотите лояльности, то купите собаку, – цитирует журналист Арпон Басу слова Бержевена.

Радулов в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, и набрал 61 (20+41) очко.

Марк Бержевен: "Радулов и Марков отказались от предложений "Монреаля" //
Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Якут Хан

Мозги себе купи!)))))

05:45 3 июля

Werewolf

Типа купите ПСА? )))))))))))

23:59 2 июля

unfan

Монреаль дно, если бы не Радулов и в плейофф бы не попали...

23:13 2 июля

Machete dont text

то есть он должен играть за вас бесплатно?

23:02 2 июля