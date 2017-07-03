Марк Бержевен: "Мы бы попытались подписать и Радулова, и Маркова, если они снизят требования"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен рассказал о ситуации с защитником Андреем Марковым и нападающим Александром Радуловым. Напомним, что у российских хоккеистов истекли контракты с клубом и они вышли на рынок свободных агентов.
38-летний Марков выступал за "Монреаль" 16 сезонов. На его счету 990 матчей, в которых он набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне он провел 62 матча и набрал 36 (6+30) очков при показателе полезности "+18".
Радулов в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, и набрал 61 (20+41) очко.
- Мы не сможем сохранить обоих на тех условиях, которые они запрашивают, - приводит Canadiens.com слова Бержевена. - Но если они снизят свои требования, то мы бы попытались подписать и Радулова, и Маркова
Марио66
Прайс теперь будет вестимо шайбы в ворота соперников класть.
13:11 3 июля
inspire
на первый взгляд все логично, но стоит лишь задуматься над личностями тех, кто эту сделку проводил, и начинает казаться, что все не так явно, как кажется на первый взгляд ...
11:18 3 июля
ростовский свин
inspire... ну насчет сергачева как раз нет ... на его место взяли алзнера, а атаку усилили друэном - парень в 21 год набрал 50 очков -многообещающе, сергачев еще не понятно кто ...
08:16 3 июля
inspire
в свете последних его решений, уже и обмен Сергачева, начинает выглядеть, как конкретный косяк
06:46 3 июля
inspire
Да Бержевен, ты нихрена не Айзерман ...
06:43 3 июля
Якут Хан
Дырявому прайсу меньше надо было платить. От Рады и Маркова толка больше, чем от самой дорогой дырки в энэйчэль))) сымый дорогой кипер находится в конце первого десятка лучших вратарей лиги))))) мда..
05:33 3 июля