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Марк Барберио: «Ничушкин выходит и демонстрирует отличный хоккей»

09:55

Защитник «Колорадо» Марк Барберио после победы над «Нью-Джерси» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ похвалил форварда команды Валерия Ничушкина. Россиянин забросил победную шайбу, а всего в десяти последних встречах отметился шестью голами.

— Он выходит и демонстрирует отличный хоккей для команды, — цитирует официальный сайт НХЛ Барберио. — Он играет важную роль на льду, у него отличная скорость и все необходимые характеристики.

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