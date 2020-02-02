Марк-Андре Флери: «Вегас» играл невероятно с самого начала и до конца»

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0). Вратарь отразил 19 бросков и сделал шатаут.

— Мы играли невероятно с самого начала и до конца, — цитирует Флери официальный сайт НХЛ. — Важнейшим компонентом успеха стала игра в меньшинстве. Мы часто нарушали правила, но не позволили сопернику нанести много бросков и создать много моментов. Ребята заблокировали много бросков.

35-летний вратарь с 59 шатаутами сравнялся с Евгением Набоковым на 18-м месте в истории НХЛ.