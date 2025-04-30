Марк-Андре Флери стал рекордсменом среди голкиперов НХЛ по числу сезонов в плей-офф

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери установил рекорд среди игроков своего амплуа по числу сезонов в плей-офф НХЛ.

40-летний канадец вынужденно вышел на замену в пятом матче серии против «Вегаса» (2:3 ОТ). Основной вратарь «Уайлд» Филип Густавссон в третьем периоде не смог продолжить игру из-за болезни.

Флери принял участие в 18-м розыгрыше Кубка Стэнли за карьеру. Благодаря этому он превзошел Мартина Бродо и Патрика Руа, которые остановились на 17 сезонах в плей-офф, и стал рекордсменом лиги среди голкиперов.

Флери завершит карьеру по окончании этого сезона.