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Флери — об Овечкине: «Счастлив, что не стану вратарем, повторы с которым покажут 48 раз»

06:03
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Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:2) обрадовался, что не он пропустил 700-й гол от Александра Овечкина. На счету россиянина 698 шайб.

— Я прост счастлив, что не стану вратарем на Sportsnet, повторы с которым покажут 48 раз, — приводятся слова Флери в Twitter SinBin.vegas.

Россиянин остался без очков в пяти матчах подряд, это рекордная серия для него в текущем сезоне.

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