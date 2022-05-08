Марио Фернандес: «Хотим извиниться перед нашими болельщиками»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1) принес извинения болельщикам. По его словам, несмотря на все усилия игроков, команда играет плохо.
«Сейчас мы все переживаем очень сложный период. Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками. Команда играет из рук вон плохо, — цитирует Фернадеса пресс-служба ЦСКА. - Хочу заверить, что игроки прикладывают все услилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации, и далее будем делать все от нас зависящее, чтобы ПФК ЦСКА как можно скорее преодолел спад. Благодарим наших болельщиков за постоянную и неустанную поддержку. ЦСКА всегда будет первым!».
ЦСКА за два туре до окончания чемпионата занимает четвертое место в таблице РПЛ, отставая от «Сочи» на пять очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
2 - 0
|2 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 1
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 1
|
Каролина - Бостон
|2 - 1
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|3
|6
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|3
|4
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|3
|3
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|0.5
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|2
|0.51
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|2
|0.75