Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:00

Марио Фернандес: «Хотим извиниться перед нашими болельщиками»

Марио Фернандес заявил, что ЦСКА играет из рук вон плохо
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1) принес извинения болельщикам. По его словам, несмотря на все усилия игроков, команда играет плохо.

«Сейчас мы все переживаем очень сложный период. Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками. Команда играет из рук вон плохо, — цитирует Фернадеса пресс-служба ЦСКА. - Хочу заверить, что игроки прикладывают все услилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации, и далее будем делать все от нас зависящее, чтобы ПФК ЦСКА как можно скорее преодолел спад. Благодарим наших болельщиков за постоянную и неустанную поддержку. ЦСКА всегда будет первым!».

ЦСКА за два туре до окончания чемпионата занимает четвертое место в таблице РПЛ, отставая от «Сочи» на пять очков.

Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
«Я чувствовала его дыхание на своей шее». Фигуристка-жертва изнасилования стала героиней фильма
Что произошло после того, как Оливейра лишился титула чемпиона из-за лишних 200 граммов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонов чуть не расплакался от скандирований болельщиков «Вашингтона» в его адрес
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
1 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
1 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
2 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
2 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 1
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Даллас
0 - 0
1 - 1
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 1
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
0 - 0
5. Каролина - Бостон
0 - 0
2 - 1
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 3 6
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 3 6
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 3 6
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 3 5
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 3 4
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 3 3
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 2 0.5
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 2 0.51
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Вашингтон

 2 0.75
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости