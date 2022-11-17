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Сегодня, 19:08

Мариан Хосса хочет получить работу в структуре «Чикаго»

Иван Шитик
Корреспондент
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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала славы Мариан Хосса рассчитывает получить работу в структуре «Чикаго», сообщает TSN.

Хосса трижды выиграл Кубок Стэнли в «Чикаго» (2010, 2013, 2015). В 1309 матчах он набрал 1134 (525+609) очка.

Восемь раз Хосса забивал не менее 30 голов и три раза не менее 40. Он также играл в составе «Оттавы», «Атланты», «Питтсбурга» и «Детройта».

21 июня 2017 года «Блэкхокс» объявили, что из-за кожного заболевания Хосса пропустит весь сезон-2017/18. А в мае 2018-го он сообщил, что больше никогда не сыграет.

Мариан Хосса
ХК Чикаго Блэкхокс
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4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 16 7 9 17
6 Вашингтон 18 7 11 16
7 Питтсбург 16 6 10 15
8 Коламбус 15 5 10 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 14 2 28
2 Торонто 17 9 8 21
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Флорида 16 9 7 19
5 Детройт 16 7 9 18
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 9 7 20
2 Виннипег 14 9 5 19
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Миннесота 16 7 9 16
5 Нэшвилл 16 7 9 15
6 Чикаго 16 6 10 15
7 Сент-Луис 15 7 8 14
8 Аризона 15 6 9 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 26
2 Лос-Анджелес 19 11 8 23
3 Сиэтл 16 8 8 19
4 Эдмонтон 17 9 8 18
5 Калгари 15 7 8 16
6 Сан-Хосе 18 6 12 15
7 Ванкувер 17 5 12 13
8 Анахайм 16 5 11 11
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Чикаго – Сент-Луис
 2 : 5
17.11 06:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 32
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 17 28
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 14 25
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 17 13
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

17 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 13 1.96
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

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