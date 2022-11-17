Мариан Хосса хочет получить работу в структуре «Чикаго»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала славы Мариан Хосса рассчитывает получить работу в структуре «Чикаго», сообщает TSN.

Хосса трижды выиграл Кубок Стэнли в «Чикаго» (2010, 2013, 2015). В 1309 матчах он набрал 1134 (525+609) очка.

Восемь раз Хосса забивал не менее 30 голов и три раза не менее 40. Он также играл в составе «Оттавы», «Атланты», «Питтсбурга» и «Детройта».

21 июня 2017 года «Блэкхокс» объявили, что из-за кожного заболевания Хосса пропустит весь сезон-2017/18. А в мае 2018-го он сообщил, что больше никогда не сыграет.