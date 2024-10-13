Марченко забросил первую шайбу в сезоне-2024/25 НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ-2024/25.

Россиянин отличился в выездном матче с «Колорадо» (6:4). Также на его счету в этой встрече две результативные передачи.

Марченко набрал 3 (1+2) очка в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/25.