Марченко забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». После первого периода счет 1:0.

На 10-й минуте встречи российский форвард Кирилл Марченко реализовал большинство «Блю Джэкетс». Для 23-летнего россиянина это 8-й гол в сезоне.