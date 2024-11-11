Марченко забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

На 17-й минуте третьего периода российский нападающий Кирилл Марченко сделал счет 2:3. Для него этот гол стал 6-м в сезоне.