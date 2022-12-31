Марченко забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

За 3 секунды до конца второго периода голом отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Для 22-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала пятой в этом сезоне.

Счет после двух периодов — 3:1.

Всего на счету Марченко в этом сезоне НХЛ, который является для него дебютным, 5 (5+0) очков в 12 матчах.