Марченко забросил 4 шайбы в трех стартовых матчах за фарм-клуб «Коламбуса»

«Кливленд Монстерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Ютике Кометс» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Коламбуса» отличился российский форвард Кирилл Марченко, забросивший первую шайбу команды.

В текущем сезоне АХЛ 22-летний россиянин провел 3 матча за «Кливленд Монстерс», в которых набрал 5 (4+1) очков.