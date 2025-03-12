Марченко забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 8-й минуте второго периода он сократил отставание в счете до одной шайбы — 2:3. Для 24-летнего россиянина это 25-й гол в нынешнем сезоне.