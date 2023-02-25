Марченко забросил 15-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» — 1:0.

Россиянин отличился на 2-й минуте первого периода.

22-летний форвард проводит дебютный сезон в НХЛ, у него 15 голов в 36 матчах за «Коламбус».