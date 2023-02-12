Марченко забросил 14-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» — 2:2.

Россиянин отличился на 16-й минуте второго периода.

Марченко проводит дебютный сезон в НХЛ, у него 14 голов в 30 матчах за «Коламбус».