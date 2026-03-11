Марченко забил «Тампе» и продлил результативную серию до 6 матчей

«Коламбус» забросил третью шайбу в ворота «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 12-й минуте второго периода российский нападающий Кирилл Марченко реализовал большинство и сделал счет 3:1.

Для 25-летнего россиянина это 24-й гол в сезоне. Теперь у него 56 (24+32) очков в 58 играх.