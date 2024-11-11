Марченко забил 50 голов в 151 матче за «Коламбус» — это второй результат в истории клуба

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Анахаймом» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Гол стал для россиянина 50-м в лиге. У него ушел на это 151 матч, что является вторым результатом в истории «Блю Джэкетс». Рекордсменом клуба является Рик Нэш — 133 матча.

24-летний Марчнеко в этом сезоне набрал 15 (6+9) очков в 14 матчах.