Марченко забил 30-й гол в сезоне НХЛ

«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Российский нападающий Кирилл Марченко на 5-й минуте второго периода сделал счет 4:1. Для него этот гол стал 2-м в матче и 30-м в сезоне.