Марченко забил 30-й гол в сезоне НХЛ
«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».
Российский нападающий Кирилл Марченко на 5-й минуте второго периода сделал счет 4:1. Для него этот гол стал 2-м в матче и 30-м в сезоне.
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|9
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|6
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|В
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|1
|Эдмонтон
|17
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|6
|25
|2
|Вегас
|18
|11
|7
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|15
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|Анахайм
|16
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|8
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|Калгари
|16
|7
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|Сан-Хосе
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|Баффало – Коламбус
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|7.11
|04:00
|Миннесота – Сан-Хосе
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|7.11
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|Калгари – Анахайм
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|7.11
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|Вашингтон – Флорида
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