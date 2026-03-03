Марченко вышел на седьмое место в «Коламбусе» по матчам с 2+ голами

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил две шайбы в ворота «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ).

Как сообщает пресс-служба лиги, 25-летний россиянин оформил 13-й матч в карьере с двумя или более голами и обошел Зака Веренски и Джеффа Сандерсона, заняв седьмое место в истории «Коламбуса» по этому показателю.

В сезоне-2025/26 Марченко в 53 матчах набрал 50 (22+28) очков.

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