Марченко восстановился после травмы и сыграет в матче против «Детройта»

Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко восстановился после повреждения и вернется в состав команды, сообщает пресс-служба НХЛ.

25-летний нападающий получил травму нижней части тела во время утренней раскатки 24 ноября и пропустил четыре игры «Блю Джекетс». Отмечается, что хоккеист примет участие в матче против «Детройта», который состоится 5 декабря.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Марченко провел 22 матча и набрал 22 (8+14) очка.