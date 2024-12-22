Марченко во встрече с «Филадельфией» забил 12-й гол в сезоне

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

24-летний россиянин забросил шайбу на 51-й минуте с передач Дмитрия Воронкова и Ивана Проворова и сделал счет 3:2.

На данный момент на счету Марченко 34 (12+22) очка в 34 матчах сезона.