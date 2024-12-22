Марченко во встрече с «Филадельфией» забил 12-й гол в сезоне
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
24-летний россиянин забросил шайбу на 51-й минуте с передач Дмитрия Воронкова и Ивана Проворова и сделал счет 3:2.
На данный момент на счету Марченко 34 (12+22) очка в 34 матчах сезона.
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|Виннипег
|34
|23
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|47
|2
|Миннесота
|33
|20
|13
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Нэшвилл
|34
|10
|24
|27
|8
|Чикаго
|34
|12
|22
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|19
|14
|43
|3
|Эдмонтон
|33
|20
|13
|42
|4
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|5
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
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|28
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|Сан-Хосе
|36
|11
|25
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30.12
|22.12
|00:05
|
Калгари – Чикаго
|6 : 4
|22.12
|00:05
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|22.12
|03:00
|
Торонто – Айлендерс
|- : -
|22.12
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|- : -
|22.12
|03:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|22.12
|03:00
|
Бостон – Баффало
|- : -
|22.12
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|- : -
|22.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|22.12
|06:00
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
|22.12
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|22.12
|20:30
|
Рейнджерс – Каролина
|- : -
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