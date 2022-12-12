Марченко в матче с «Лос-Анджелесом» забросил первую шайбу в НХЛ

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

22-летний россиянин забросил шайбу на седьмой минуте и сделал счет 1:0. Для Марченко это первое очко в североамериканской лиге.