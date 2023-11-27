Марченко в матче с «Каролиной» забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

23-летний россиянин забросил шайбу на 41-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Марченко 12 (6+6) очков в 20 матчах сезона.