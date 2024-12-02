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Сегодня, 01:25

Марченко в матче с «Чикаго» забросил десятую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

24-летний россиянин забросил шайбу на 51-й минуте и сделал счет 5:3.

На данный момент на счету Марченко 24 (10+14) очка в 23 матчах сезона.

Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Чикаго Блэкхокс
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