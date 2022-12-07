Марченко в дебютном матче НХЛ за «Коламбус» сделал два броска в створ и отыграл 10 минут

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (1:4).

На счету 22-летнего россиянина 10 минут игрового времени, 2 броска в створ, 2 силовых приема и 3:47 в большинстве.

В текущем сезоне Марченко провел 16 матчей в АХЛ, в которых набрал 19 (8+11) очков.