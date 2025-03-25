Марченко стал третьим игроком в истории «Коламбуса» по скорости достижения 70 голов

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 Б).

Этот гол стал для 24-летнего россиянина 26-м в сезоне и 70-м за время выступления в «Коламбусе».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Марченко стал третьим игроком «Блю Джэкетс» по скорости достижения 70 голов за команду. На это ему потребовалось 204 матча. Быстрее россиянина в истории клуба данной отметки достигали Рик Нэш (172 игры) и Джефф Сандерсон (188).

Марченко выступает за «Коламбус» с 2022 года. В России хоккеист играл в системе СКА.