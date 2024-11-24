Марченко стал первой звездой матча «Коламбус» — «Каролина»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:4 Б).

24-летний россиянин оформил дубль в этой встрече.

Второй звездой матча стал еще один форвард «Коламбуса» Шон Монахан, который отметился результативной передачей.

Третья звезда встречи — защитник «Блю Джэкетс» Данте Фаббро, забросивший одну шайбу в ворота «Каролины».