Марченко признан второй звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:2 ОТ).

24-летний россиянин забросил победную шайбу. Первой звездой признан вратарь «Блю Джэкетс» Элвис Мерзликин, отразивший 31 бросок из 33. Третья звезда — защитник Данте Фаббро, забивший один гол.

В текущем сезоне Марченко провел 50 матчей, в которых набрал 53 (20+33) очка.