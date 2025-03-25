Марченко признан второй звездой матча с «Айлендерс»

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 Б).

24-летний россиянин отметился заброшенной шайбой. Первой звездой стал форвард Адам Фантилли, который забил гол и реализовал победный буллит. Третья звезда — Шон Монахэн, сделавший две результативные передачи.

В текущем сезоне Марченко провел 67 матчей, в которых набрал 63 (26+37) очка.