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Сегодня, 06:33

Марченко признан третьей звездой матча с «Торонто»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3).

22-летний россиянин отметился заброшенной шайбой. Первой звездой признан форвард Бун Дженнер, набравший 2 (1+1) очка. Вторая звезда — форвард Кент Джонсон, у которого победная шайба.

В текущем сезоне Марченко провел 30 матчей, в которых набрал 15 (14+1) очков.

Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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