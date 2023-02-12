Марченко признан третьей звездой матча с «Торонто»
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3).
22-летний россиянин отметился заброшенной шайбой. Первой звездой признан форвард Бун Дженнер, набравший 2 (1+1) очка. Вторая звезда — форвард Кент Джонсон, у которого победная шайба.
В текущем сезоне Марченко провел 30 матчей, в которых набрал 15 (14+1) очков.
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18.02
|12.02
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|3 : 5
|12.02
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|2 : 6
|12.02
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|3 : 4
|12.02
|04:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|3 : 2 Б
|12.02
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|6 : 5 ОТ
|12.02
|06:00
|
Виннипег – Чикаго
|- : -
|12.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|12.02
|21:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|- : -
|12.02
|21:00
|
Филадельфия – Сиэтл
|- : -
|12.02
|23:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
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