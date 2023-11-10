Марченко признан третьей звездой матча с «Далласом»

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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:5).

23-летний россиянин забросил одну шайбу. Первой звездой встречи признан форвард «Старз» Мэтт Дюшен, у которого 3 (1+2) очка. Вторая звезда — форвард Тайлер Сегин, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Марченко провел 11 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.