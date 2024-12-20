Марченко признан третьей звездой матча «Коламбус» — «Нью-Джерси»

Пресс-служба НХЛ назвала три звезды регулярного чемпионата «Коламбус» — «Нью-Джерси» (4:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой признан российский нападающий Кирилл Марченко. 24-летний россиянин сделал две голевые передачи.

Второй звездой стал голкипер Элвис Мерзликинс, который отразил 40 из 42 бросков по своим воротам. Возглавил тройку форвард Шон Монахэн, набравший 3 (2+1) очка.