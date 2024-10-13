Марченко признан первой звездой матча «Колорадо» — «Коламбус», Чинахов — второй

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Колорадо» — «Коламбус» (4:6).

Первой звездой признан российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко. Второй звездой стал его одноклубник и соотечественник Егор Чинахов, который так же забросил одну шайбу и сделал 2 голевые передачи.

Замкнул тройку форвард «Эвеланш» Нэйтан Маккинон, который набрал 2 (1+1) очка.