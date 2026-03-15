Марченко признали первой звездой матча с «Филадельфией»

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой гостевого матча регулярного чемпионата с «Филадельфией» (2:1 Б).

25-летний россиянин забросил шайбу в основное время и реализовал победный буллит.

Второй звездой признали 24-летнего американского нападающего «Филадельфии» Тревора Зеграса, на счету которого четыре броска в створ ворот, два силовых приема и две потери.

Третьей звездой был признан 20-летний канадский форвард «Филадельфии» Денвер Барки, который заблокировал один бросок и выполнил три силовых приема.

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