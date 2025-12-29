Марченко признали первой звездой матча «Коламбус» — «Айлендерс», Проворова — второй

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:2).

25-летний россиянин забил два гола. В сезоне-2025/26 на его счету 29 (13+16) очков в 33 матчах.

Второй звездой признали российского защитника «Коламбуса» Ивана Проворова, который забросил шайбу. В сезоне он в 37 матчах заработал 14 (5+9) очков.

Третьей звездой был признан 24-летний канадский вратарь «Коламбуса» Джет Гривз, который отразил 24 броска в створ из 26.