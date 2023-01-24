Марченко повторил уникальное результативное достижение в НХЛ 97-летней давности

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил свою 10-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Форвард стал пятым игроком в истории лиги, набравшим первые 10 очков в лиге исключительно с помощью забитых голов. Игра с «Калгари» стала для Марченко 24-й в НХЛ, он еще не сделал ни одного результативного паса с момента дебюта.

Россиянин стал пятым хоккеистом в НХЛ и первым за 97 лет, кому удалось набрать первые 10 очков в лиге только через заброшенные шайбы. До него это удавалось Джо Малоуну (сезон-1917/18), Хоуи Моренцу (1923/24), Джону Маккиннону и Арту Ганье (оба — 1926/27).