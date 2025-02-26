Марченко оформил дубль в матче против «Далласа»

«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

На 2-й минуте второго периода российский нападающий Кирилл Марченко сделал счет 3:1. Для него этот гол стал 23-м в этом сезоне.